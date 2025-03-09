كأس مصر.. غزل المحلة يتخطى فاركو ويبلغ ربع النهائي بعد شوطين إضافيين

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عقبة نظيره فاركو بالفوز عليه بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أجرى القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، تغييرًا اضطراريًا في تشكيل الفريق قبل بداية المباراة، حيث دفع باللاعب موري توريه بدلًا لزميله يوسف حسن في التشكيل الأساسي؛ بسبب الإصابة خلال عمليات الإحماء.

مباراة غزل المحلة ضد فاركو

وبدأت مباراة غزل المحلة ضد فاركو بإثارة مبكرة، حيث تصدى حارس زعيم الدلتا أحمد العربي لكرة رأسية في الدقيقة 19.

وتبادل لاعبو غزل المحلة وفاركو السيطرة على مجريات اللعب، بالإضافة إلى الاستحواذ على الكرة، مع استمرار المحاولات الهجومية، لكن انتهى الشوط الأول بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي الفريقين لتسجيل الهدف الأول في اللقاء، لكن كانت أبرز هذه الكرات في الدقيقة 85 في الشوط الثاني، حينما أهدر محمد أشرف هدف مؤكد أمام خط مرمى فاركو، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 0-0، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

واستمر التعادل السلبي في الشوط الإضافي الأول، وسط استحواذ نسبي للاعبي غزل المحلة على الكرة.

ونجح غزل المحلة خطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بهدف قاتل في الشوط الإضافي الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 118 بتسديدة قوية من عماد ميهوب.

بذلك، بلغ غزل المحلة ربع نهائي كأس مصر على حساب فاركو، ليضرب موعدًا أمام البنك الأهلي بدور الثمانية.