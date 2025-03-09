بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة التاسعة من رمضان 2025

تقدم «البوابة نيوز» أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم نعوذ بك من شر الانس والجن يارب، اللهم احفظنا من عيون الحاسدين والحاقدين، اللهم تقبل منا دعائنا اليك متضرعين تائبين فاغفر لنا ذنوبنا وتقبل من الصيام والقيام والاطعام وقراءة القرآن الكريم يارب، اللهم إفتح لنا ابواب بركاتك ليل نهار يارب، االهم ارحم والدينا وجازهم خيرا عنا يارب، اللهم صلى على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذۡنَآ أَهۡلَهَا بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلۡنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلۡحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدۡ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةٗ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ (95) وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ (96))صدق الله العظيم.

اللهم انصرنا نصرا مبينا على اعداءنا وارسل الينا جنودك وملاءكتك يعضدون رجالنا فى وسط هذا الكم الهائل من المؤامرات على بلادنا يارب، اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم وشروره ووساوسه يارب، اللهم انصر اهلنا فى فلسطين على اعدائهم واسندهم فى محنتهم يارب،اللهم ارحم شهدائنا فى مصر وفلسطين واجعلنا عونا لبعضنا البعض ولاسر الشهداء على مصاعب الحياة وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( سَأَصۡرِفُ عَنۡ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلرُّشۡدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلۡغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَٰفِلِينَ (146) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡۚ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (147) )صدق الله العظيم.

اللهم اصرف عنا شر ماقضيت وتولنا فيمن توليت واهدنا فيمن هديت يارب، اللهم يا مالك الملك وخالق الأرض والسماء ارزقنا يارب ما يفي باحتياجاتنا ويكفينا شر السؤال يارب، اللهم حبب الينا الايمان والعبادة والصلاة اكثر واكثر ونور قلوبنا بصدق القول والفعل والصبر على البلاء يارب، اللهم اشفى مرضانا يارب وحبب الينا العطف على كبار السن ورعايتهم بضمير يارب، اللهم صلى على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ (158))صدق الله العظيم.

اللهم اهدنا الى ما تحب وترضى من سنن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أحبابك الطائعين التائبين الصابرين فى الضراء يارب، اللهم اهدى اولادنا واحفادنا الى ما تحب وترضى يارب، اللهم يا خالق الجبال رواسي تثبت ثقل الأرض ثبتنا على إيماننا مهما لاقينا من أهوال ومصاعب فى الدنيا وأعننا عليها يارب، اللهم صلى على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِذۡ نَتَقۡنَا ٱلۡجَبَلَ فَوۡقَهُمۡ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٞ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُۥ وَاقِعُۢ بِهِمۡ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَٰكُم بِقُوَّةٖ وَٱذۡكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ (171) وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنۡ هَٰذَا غَٰفِلِينَ (172)) صدق الله العظيم.

اللهم نشهد أنك لا إله إلا أنت سبحانك عما يصفون وأن سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم آمنا بيوم القيامة وبالحساب وبالجنة والنار يارب، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يارب، اللهم ارحمنا واغفر لنا فى العشر الأوائل من رمضان الكريم يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَـٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (180))صدق الله العظيم.

اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى واسمك الأعظم أن ترزقنا الرضا وراحة البال وتصلح ذات بيننا فى بيوتنا وأشغالنا يارب، وآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا الجنة يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ وَأَنۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقۡتَرَبَ أَجَلُهُمۡۖ فَبِأَيِّ حَدِيثِۢ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ (185) مَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥۚ وَيَذَرُهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (186))صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة ومؤسساتها وأرضها وسمائها وخيراتها وشبابها يارب من كل الصراعات الدائرة حول بلادنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.