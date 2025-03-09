إنتر ميلان يعزز صدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على مونزا

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه مونزا بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة بداية نارية من مونزا، حيث تمكن من تسجيل هدفين متتاليين في الشوط الأول، عن طريق صامويل بيرنديلي في الدقيقة 32، وكيتا بالدي في الدقيقة 44.

مباراة إنتر ميلان ضد مونزا

ونجح ماركو أرناوتوفيتش في تقليص الفارق لفريق إنتر ميلان، بهدف في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتأخر النيراتزوري بنتيجة 1-2.

وفي الشوط الثاني، انتفض لاعبو الإنتر إذ جاء هدف التعادل عن طريق هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 64، قبل أن يأتي الهدف الثالث بالنيران الصديقة، وذلك في الدقيقة 77 بواسطة جيورجوس كيرياكوبولوس، لتنتهي المباراة بريمونتادا مثيرة حققها إنتر ميلان على مونزا بنتيجة 3-2.

بتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 61 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد مونزا عند 14 نقطة، ليبقى في المركز العشرين والأخير.