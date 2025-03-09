سيامة كاهنين و6 دياكونيين لـ كنيسة العذراء بسوهاج

تمت، أمس السبت، بمطرانية سوهاج سيامة كاهنين جديدين على كنيسة السيدة العذراء بمدينة سوهاج، وستة دياكونيين ورسامة ثلاثة إيبدياكونيين، للخدمة بالكنيسة ذاتها، إلى جانب سيامة ثلاثة دياكونيين آخرين لخدمة القرية، بيد نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة.

وصلى نيافته القداس الإلهي، صباح أمس، بكنيسة الشهيد مار جرجس بمقر المطرانية، وشاركه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، وعدد كبير من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة كاهنين جديدين، وهما:

الشماس جابر عبد الشهيد باسم القس جرجس، والشماس مايكل كميل باسم القس ميصائيل.

أما الدياكونيين الستة، الذين سيخدمون في كنيسة السيدة العذراء، فهم:

١- الشماس سمير يعقوب، باسم دياكون أبرآم.

٢- الشماس ورد شفيق باسم دياكون كيرلس.

٣- الشماس نادر أندراوس باسم دياكون نحميا.

٤- الشماس زكريا صموئيل باسم دياكون زكريا.

٥- الشماس بشارة شفيق باسم دياكون بولا.

٦- الشماس كامل بولس باسم دياكون كاراس.

والدياكونيين الذين سيخدمون في خدمة القرية، هم:

١- الشماس رأفت حلمي باسم دياكون صموئيل.

٢- الشماس موريس مفيد باسم دياكون مرقس.

٣- الشماس ماهر نعيم باسم دياكون رويس.