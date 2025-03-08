وزير الشباب يُشارك بفعاليات "30 يوم لياقة في رمضان"

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، في فعاليات مبادرة "30 يوم لياقة في رمضان"، التي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وتُقام المبادرة ضمن المشروع القومي للياقة البدنية، بمشاركة 50 ألف لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب عدد من الهيئات الرياضية والشبابية، في مقدمتها اللجنة الأوليمبية المصرية، واتحاد الاتحادات النوعية، واتحادات التجديف، التايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الرياضة المدرسية، الجامعات، ومراكز الشباب. كما تشهد الفعاليات لأول مرة تنظيم بطولة الجيمات "Gyms League".

وتهدف مبادرة "30 يوم لياقة في رمضان" إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل للحفاظ على الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية. وتشمل الفعاليات تدريبات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، خاصة الشباب، في رياضات الكروس فيت، سترونج مان، اللياقة البدنية التنافسية، وستريت وورك أوت.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بانطلاق النسخة الثانية من المبادرة، التي شهدت في نسختها الأولى العام الماضي مشاركة واسعة من الرياضيين.

وأكد الوزير أن الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية يحظى بإقبال جماهيري كبير، نظرًا لدوره المهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع معدلات اللياقة البدنية بين الشباب، من خلال الأنشطة الرياضية في الميادين العامة والحدائق المفتوحة والأندية.

وأضاف الوزير أن أنشطة الاتحاد تأتي في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بصحة الشباب المصري في مختلف المراحل العمرية، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي، بعيدًا عن العادات الضارة، مشيرًا إلى أن الفعاليات الرياضية التي تنظمها الوزارة تندرج ضمن المشروع القومي لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، والذي يستهدف مليون مشارك من مختلف الفئات العمرية، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل المدارس، الجامعات، الأندية، مراكز الشباب، ورياضة الشارع.

وتشهد الفعاليات بالمركز الأوليمبي بالمعادي إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الأسر والعائلات، في أجواء رمضانية مميزة، حيث يستمتع المشاركون بمنافسات رياضية حماسية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وسط دعم واسع من الجهات الرياضية والشبابية.