كأس مصر.. مباراة غزل المحلة ضد فاركو إلى شوطين إضافيين

اتجهت مباراة غزل المحلة ضد فاركو إلى شوطين إضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، والذي يقام حاليًا بينهما على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أجرى القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، تغييرًا اضطراريًا في تشكيل الفريق قبل بداية المباراة، حيث دفع باللاعب موري توريه بدلًا لزميله يوسف حسن في التشكيل الأساسي؛ بسبب الإصابة خلال عمليات الإحماء.

مباراة غزل المحلة ضد فاركو

وبدأت مباراة غزل المحلة ضد فاركو بإثارة مبكرة، حيث تصدى حارس زعيم الدلتا أحمد العربي لكرة رأسية في الدقيقة 19.

وتبادل لاعبو غزل المحلة وفاركو السيطرة على مجريات اللعب، بالإضافة إلى الاستحواذ على الكرة، مع استمرار المحاولات الهجومية، لكن انتهى الشوط الأول بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي الفريقين لتسجيل الهدف الأول في اللقاء، لكن كانت أبرز هذه الكرات في الدقيقة 85 في الشوط الثاني، حينما أهدر محمد أشرف هدف مؤكد أمام خط مرمى فاركو، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 0-0، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

تأهل غزل المحلة إلى دور الستة عشر في بطولة كأس مصر، بعدما فاز على سبورتنج بهدف للا شيء.

بينما وصل فريق فاركو إلى دور الـ16، بعدما أقصى الترسانة من دور الـ32، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.