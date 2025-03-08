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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 130.. محاضرة فنية وتدريبات بدنية في الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة القمة 130 أمام الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز. 

وكان الفريق حصل على راحة عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الختامية للمرحلة الأولى للدوري، واستأنف الفريق تدريباته اليوم لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ضمن منافسات المرحلة النهائية للمسابقة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. 

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة، فيما أدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

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