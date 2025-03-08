السفارة التركية بالقاهرة تحتفي بيوم المرأة العالمي بإفطار للسيدات

استضافت السفارة التركية بالقاهرة حفل إفطار خاصًا للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، حيث تم تسليط الضوء على تسع سيدات تركيات كان لهن أثر بارز في التاريخ التركي.

نظمت آيشن بالتشيك شن، قرينة السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، هذا الإفطار الذي جمع نخبة من النساء والباحثات في مجال الدراسات التركية والصحفيات المصريات.

أقيمت الفعالية في مقر إقامة السفير، حيث تم استعراض إنجازات شخصيات نسائية بارزة كان لهن دور مؤثر في التاريخ التركي، وهن: زينب كامل هانم، والأميرة قدرية حسين، وأمينة فؤاد طوجاي، وشولة يوكسل شنر، وجاهدة سونكو، وصبيحة كوكجن، وخالدة أديب أديوار، وآلاف ألاطلي، وفاطمة عليا طوبوز. كما تميز الإفطار بتقديم أطباق وحلويات متنوعة من المطبخ التركي.

في كلمتها خلال الحفل، أعربت آيشن بالتشيك شن عن سعادتها بلقاء الحاضرات في هذا الحدث الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، مشيدة بإسهامات السيدات التسع في التاريخ التركي، وموجهة لهن تحية تقدير وذكرى.

زينب كامل هانم (1828-1884) هي ابنة محمد علي باشا، عُرفت بأعمالها الخيرية في إسطنبول، وأبرزها تأسيس مستشفى زينب كامل، الذي لا يزال يعمل حتى اليوم كمستشفى متخصص في أمراض النساء والطفل.

الأميرة قدرية حسين (1888-1955) هي ابنة السلطان حسين كامل، وكاتبة وصحفية بارزة دعمت الحركة الوطنية التركية، وساهمت في النضال من أجل حقوق المرأة في كل من تركيا ومصر.

أمينة فؤاد طوجاي (1890-1975) هي رسامة وكاتبة مشهورة، ألّفت كتاب "ثلاثة قرون – تاريخ عائلة في مصر وتركيا"، الذي يوثق العلاقات التاريخية بين البلدين.

شولة يوكسل شنر (1938-2019) كانت كاتبة وصحفية تركية، عُرفت بدفاعها عن مكانة المرأة المحافظة في المجتمع التركي، وتحولت روايتها "شارع السلام" إلى فيلم ومسلسل تلفزيوني.

جاهدة سونكو (1916-1981) كانت أول مخرجة سينمائية تركية، لعبت دورًا رائدًا في صناعة السينما، وكان لها تأثير بارز في تطوير الإنتاج السينمائي التركي.

صبيحة كوكجن (1913-2001) دخلت التاريخ كأول امرأة في العالم تقود طائرة مقاتلة، تبناها مصطفى كمال أتاتورك، وساهمت في تمهيد الطريق للنساء في مجال الطيران العسكري.

خالدة أديب أديوار (1884-1964) كانت روائية وناشطة سياسية وأكاديمية، تناولت في أعمالها قضايا المرأة والتعليم، وتحولت العديد من رواياتها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية.

آلاف ألاطلي (1944-2023) كانت كاتبة وخبيرة اقتصادية ومفكرة، ساهمت في نشر الوعي الثقافي، وحصلت على عدة جوائز أدبية مرموقة.

فاطمة عليا طوبوز (1862-1936) كانت من أوائل الروائيات والمفكرات التركيات، ناضلت من أجل حقوق المرأة والتعليم، وتكريمًا لها، وضعت صورتها على الأوراق النقدية التركية من فئة 50 ليرة منذ عام 2009.

يأتي هذا الاحتفال كجزء من جهود السفارة التركية لتعزيز التواصل الثقافي وإبراز دور المرأة في المجتمعات المختلفة، من خلال تسليط الضوء على نماذج نسائية مؤثرة في التاريخ التركي، وربطها بالحاضر عبر نقاشات وحوارات ملهمة بين الحاضرات.

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