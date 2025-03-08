أمام أنظار أحمد حجازي.. نيوم يتخطى أحد في دوري «يلو»

حقق فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، فوزًا صعبًا خارج الديار على أحد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي أحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

سجل هدف مباراة أحد ضد نيوم الوحيد، فهد الحربي برأسية رائعة في الدقيقة 43، ليحافظ رفاق حجازي على هذا الهدف حتى نهاية اللقاء ويحصدون الثلاث نقاط.

غياب أحمد حجازي عن مباراة أحد ضد نيوم

غاب أحمد حجازي عن تشكيل نيوم الأساسي أمام أحد، حيث جلس على مقاعد البدلاء، للمرة الأولى عقب عودته من الإصابة.

ولم يشارك أحمد حجازي في اللقاء، ليشاهد فوز نيوم على أحد بنتيجة 1-0 على دكة الاحتياط، في انتصار جديد يقرب نيوم من التأهل للدوري السعودي للمحترفين.

وشارك أحمد حجازي في 14 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتلك النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 56 نقطة، على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو»، بينما تجمد رصيد أحد عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.