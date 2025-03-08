"حماس" تثمن جهود مصر لوقف مخطط التهجير والمساعدة فى تدفق المساعدات

ثمّن طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، جهود مصر في وقف مخطط التهجير وفي المساعدة في تدفق المساعدات، مؤكدًا أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الصف الفلسطيني.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القمة العربية كانت مهمة جدا ومخرجاتها أيضا وأهمها رفض أي محاولات للتهجير، مؤكدًا أن الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة صارت خطة عربية بعدما حظيت بتوافق وإجماع عربي في قمة القاهرة.

وأكد النونو أن حركة حماس وافقت على أن تتسلم لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحتها مصر العمل بقطاع غزة، ونؤكد استعدادنا للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن حماس أجرت لقاءات في الدوحة مع المسئولين الأمريكيين حتى انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

كما أكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، منذ البداية لم يكن يرغب في الوصول إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار حيث إنه مستعد للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية، ويجب إلزام نتنياهو بالمضي قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.