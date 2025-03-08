حملة الدفاع عن اللقب.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

أحرز ثنائية بيراميدز يوسف أوباما ومحمد عاطف قطة في الدقيقتين 48 و85.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.