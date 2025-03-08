كنائس اللاذقية تكشف حقيقة فتح صالاتها لاستقبال العائلات والمدنيين السوريين

قال رعاة الكنائس المسيحية في اللاذقية - سوريا، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تتناقل أخباراً مفادها بأن كنائس اللاذقية تفتح صالاتها أمام العائلات والمدنيين السوريين، وهذه الأخبار غير صحيحة لأن الوضع الحالي في مدينة اللاذقية لا يتطلب إتخاذ إجراءات كهذه ، مع العلم بأننا علي استعداد دائم لتقديم كل ما هو ممكن ومستطاع في هذه الظروف لخدمتكم .

واضاف البيان الصادر عن كنائس اللاذقية ، بان يتحروا الدقة فيما ينشر عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي ، ونرجو منكم دوماً تبني الأخبار الصادرة عبر الصفحات الكنسية الرسمية حصراً ، كما نرجو منكم عدم الانجرار وراء الشائعات، خاصةً بعد رسالة الطمأنينة التي سمعناها في اللقاء الذي اجتمعنا فيه مساء اليوم مع وفد من قيادة إدارة الأمن العام في سوريا، حيث يتم خلال هذا اللقاء نقل هواجس الشعب السوري وانطباعاتهم ومعاناتهم هذه الأيام إلي القيادة .

واختتم البيان الصادر عن رعاة الكنائس المسيحية في اللاذقية- سوريا ، نحن في غمرة الصوم الكبير المقدس، نرفع صلاتنا إلي الرب القدوس أن يحفظ الجميع بالبركة والعافية والأمان ، ويبعد عنكم كل خطر وشدة واضطراب، له المجد دوماً امين .