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السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدا.. بدء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

مدارس
مدارس
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تعقد المديريات التعليمية بالمحافظات غدًا الأحد، امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل (رسمي عام - رسمي لغات - خاص ) للعام الدراسي ۲۰۲٥/٢٠٢٤.

جاءت التعليمات كالآتي:
-يوضع الامتحان بمعرفة موجه أول لكل مادة.

 -يتم وضع ثلاث نماذج امتحانية كل مادة.

 -امتحان المستوي الرفيع واللغة الثانية للمدارس اللغات والمتميزة لغات والخاصة يحدد من قبل الإدارة التعليمية. 

-تتم الامتحانات صباحا او مساءا حسب ظروف كل ادارة تعليمية وكل مدرسة.
-يجب مراعاة ان يكون الامتحان بمعدل نصف فترة او فترة كاملة طبقا للوزن النسبي لكل مادة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية. 

 -تتم الامتحانات خلال اليوم الدراسي ويستمر اليوم الدراسي بشكل عادي.

 

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