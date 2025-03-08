احتفال أحد الأرثوذكسية في كركيرا.. تكريم القديسة ثيودورا وإحياء ذكرى المجمع المقدس

يقام في مدينة كركيرا اليوناية احتفال خاص في كل عام بمناسبة “أحد الأرثوذكسية”، حيث يُحتفى بحفظ رفات القديسة ثيودورا الإمبراطورة غير الفاسدة، التي تميز عهدها بترميم الأيقونات المقدسة بعد حرب الأيقونات. كما شهد عهد الإمبراطورة ثيودورا انعقاد المجمع المقدس عام 843، الذي أسس لهذه المناسبة.





في كاتدرائية السيدة العذراء مريم سبيليوتيسيس المقدسة، حيث تُحفظ رفات القديسة ثيودورا، يقام القداس الإلهي الذي يترأسه مطران كركيرا. بعد القداس، يُنظم موكب يضم الرفات المقدسة التي يحملها الكهنة، بالإضافة إلى رجال الدين الذين يحملون الأيقونات المقدسة. يتجه الموكب بعد ذلك إلى كنيسة العذراء مريم الغريبة، حيث يُقرأ السينوديكون الأرثوذكسي بواسطة المطران.





ويعد هذا الحدث مناسبة هامة لإحياء تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية وتكريم إرث القديسة ثيودورا، التي أسهمت في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية خلال فترة صعبة في تاريخ الكنيسة.