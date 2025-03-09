النائب محمد لبيب: المرأة عماد المجتمع وصانعة الأجيال

أكد النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، أن يوم المرأة العالمي ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة ومكانتها الراسخة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى دورها الفاعل كأم ومعلمة وعاملة وقائدة تساهم في بناء المجتمع وصنع التغيير.

وأضاف «لبيب»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن المرأة أثبتت منذ فجر التاريخ قدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات، حيث تتواجد في الصفوف الأمامية بمختلف الميادين، سواء في العلم، الاقتصاد، السياسة، أو الفنون، لافتًا إلى أنها لا تكتفي بالمشاركة فحسب، بل تضع بصمتها بوضوح وتسهم في إحداث تحولات إيجابية.

وأشار النائب إلى أن رغم التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة، لا تزال هناك تحديات تتطلب المواجهة، موضحًا أن حقوق المرأة لا ينبغي أن تظل مجرد شعارات، بل يجب أن تُترجم إلى واقع ملموس يحقق المساواة في الفرص، الأجور، والتمثيل العادل.

واختتم «لبيب» تصريحاته بالتأكيد على أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل قلبه النابض وروحه المتجددة، مشددًا على أن منحها حقوقها وفرصها المستحقة ليس فضلًا، بل واجبٌ يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا للجميع.