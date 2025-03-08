ترامب: مجلسا النواب والشيوخ وضعا مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر المقبل، سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

وكان قد أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي اليوم، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته 6 أشهر، الذي إذا أقره الكونجرس سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكومي في 14 مارس الجاري ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.