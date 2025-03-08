إصابة 3 أشخاص في انقلاب أتوبيس بمدخل أرقين في أبو سمبل

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب أتوبيس عند مدخل منفذ أرقين البري بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان ، حيث تم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

وتلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب اتوبيس عند مدخل منفذ أرقين البري بمدينة أبو سمبل ، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي موقع الحادث .

نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولى

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

وأفادت مصادر طبية، بأن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وكسور وحالتهم مستقرة .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للوقوف على أسباب الحادث، فيما شددت الأجهزة المعنية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، خاصة على الطرق الدولية التي تشهد حركة نشطة .