الدوري السعودي.. التعاون يقسو على ضمك في غياب طارق حامد

تعرض فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، لهزيمة ثقيلة أمام مضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

افتتح سلطان مندش التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يحصل أحمد حريصي لاعب ضمك على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثامنة.

مباراة التعاون ضد ضمك

وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يختتم لوكاس تشافيز ثلاثية التعاون في شباك رفاق طارق حامد.

شهدت مباراة التعاون ضد ضمك، غياب طارق حامد عن صفوف فارس الجنوب، لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025، وذلك بقرار من المدرب البرتغالي نونو ألميدا.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع التعاون رصيده إلى 34 نقطة في المرتبة الثامنة.