تعادل قاتل يحسم مواجهة حمدي فتحي ضد أحمد عبد القادر بالدوري القطري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، ضد قطر بقيادة الجناح المصري أحمد عبد القادر، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

وانتهت مباراة المواجهة المصرية بين حمدي فتحي أمام أحمد عبد القادر بالتعادل 1-1، في لقاء شهد تواجد الثنائي المصري في التشكيل الأساسي لفريقي الوكرة وقطر.

مباراة الوكرة ضد قطر

لعب حمدي فتحي المباراة كاملة من بدايتها حتى نهايتها، وظهر بشكل جيد، ليحصل على أعلى تقييم في فريق الوكرة.

أما أحمد عبد القادر شارك في اللقاء حتى الدقيقة 54، لاستبداله بزميله جاسم أحمد، وذلك للمرة الأولى عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الأهلي في الجولة الخامسة عشرة في الدوري القطري.

تقدم المهاجم العراقي أيمن حسين لرفاق حمدي فتحي بهدف في الدقيقة 45+3، ثم سجل عطاء جابر هدف التعادل لزملاء أحمد عبد القادر في الوقت القاتل، وذلك في الدقيقة 88، ليحصل كل فريق على نقطة.

حمدي فتحي VS أحمد عبد القادر

بذلك، شارك حمدي فتحي في 18 مباراة هذا الموسم مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

بينما خاض أحمد عبد القادر 12 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

بتلك النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري، بفارق الأهداف عن فريق قطر صاحب المرتبة العاشرة بنفس عدد النقاط.