بسبب أنبوبة غاز.. السيطرة على حريق منزل في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق هائل داخل منزل في منطقة المدابغ بسبب انفجار اسطوانة غاز.

كشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل العقار، ولم يسفر عنه أي إصابات أو خسائر بشرية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات الحماية المدنية بالفيوم بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في منزل سكني بمنطقة المدابغ، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ثان الفيوم، إلى مكان البلاغ رفقة سيارات الإسعاف وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار.

وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.