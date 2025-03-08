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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس

ارشيف
ارشيف
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أفاد فريق البابا فرنسيس الطبي أن صحة البابا مستقرة، مع ظهور تحسن طفيف في حالته الصحية. وأوضح الفريق أن نتائج الفحوصات لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، وأن العلاج المتبع يستمر في تحقيق نتائج إيجابية. ومع ذلك، وكتدبير احترازي، فإن الأطباء ما زالوا يحتفظون بتفاصيل التشخيص بشكل سري.


 وفي تفاصيل الحالة، ذكر الفريق الطبي أن البابا فرنسيس قد تلقى هذا الصباح القربان المقدس (القداس الإلهي) وصلى في كنيسة شقته الخاصة. كما أنه تخلل فترة بعد الظهر بين الراحة وأداء بعض الأعمال المعتادة.


 ويستمر البابا في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، في الوقت الذي تتابع فيه الأوساط الكنسية الحالة عن كثب.

اصابة البابا فرنسيس البابا فاتيكان