كأس مصر.. شوط أول سلبي بين غزل المحلة وفاركو

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وفاركو، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

بدأت مباراة غزل المحلة ضد فاركو بإثارة مبكرة، حيث تصدى حارس زعيم الدلتا أحمد العربي لكرة رأسية في الدقيقة 19.

مباراة غزل المحلة ضد فاركو

وتبادل لاعبو غزل المحلة وفاركو السيطرة على مجريات اللعب، بالإضافة إلى الاستحواذ على الكرة، مع استمرار المحاولات الهجومية، لكن انتهى الشوط الأول بلا أهداف.

وأجرى القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، تغييرًا اضطراريًا في تشكيل الفريق قبل بداية المباراة، حيث دفع باللاعب موري توريه بدلًا لزميله يوسف حسن في التشكيل الأساسي؛ بسبب الإصابة خلال عمليات الإحماء.

تأهل غزل المحلة إلى دور الستة عشر في بطولة كأس مصر، بعدما فاز على سبورتنج بهدف للا شيء.

بينما وصل فريق فاركو إلى دور الـ16، بعدما أقصى الترسانة من دور الـ32، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.