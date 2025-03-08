بالصور.. حريق هائل يلتهم مخلفات خشبية أعلي منزل بالفيوم

اندلع منذ قليل حريق هائل أعلى منزل بمنطقة المدابغ بمحافظة الفيوم، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالفيوم، قد تلقت إخطارا من الأهالي بنشوب حريق هائل أعلى سطح منزل بمنطقة المدابغ بالفيوم.

علي الفور دفعت إدارة الحماية المدنية ب٣ سيارات إطفاء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمديرية، الي الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب في بعض الأخشاب والمعدات الكهربائية أعلى المنزل وتسبب في انفجار أسطوانة غاز مما أدى إلى زيادة اللهب.

نجح رجال الاطفاء فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده الي المناطق المجاورة، كما أخطرت شركة الغاز التي قامت بفصل وصلات الغاز عن المنطقة .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

IMG_٢٠٢٥٠٣٠٨_٢١٥٩٤٦

IMG_٢٠٢٥٠٣٠٨_٢٢٠٦٤٤

IMG_٢٠٢٥٠٣٠٨_٢٢٠٦٤٦

IMG_٢٠٢٥٠٣٠٨_٢١٥٩٤٢

IMG_٢٠٢٥٠٣٠٨_٢٢٠٦٢٤