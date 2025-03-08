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السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنورة واحتفالات في خيام رمضان بدمياط

تنورة
تنورة
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شهدت محافظة  دمياط طقوس واحتفالات غريبة في شهر رمضان حيث شهدت خيام مدينة راس البر وخيام مدينة دمياط الجديدة الرمضانية فقرات فنية ودينية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 
تنورة وفلكلور شعبي 
في مدينة دمياط الجديدة خصصت عدة خيام فقرات وتواشيح دينية وأخرى فنية وفقرات تنورة وفقرات غناء شعبي لإضفاء جو من الاحتفالات والبهجة داخل الخيام الرمضانية .

مسحراتي مضئ
كما شهدت شوارع دمياط الجديدة مرور مسحراتي يرتدي أزياء مضيئة ويقوم بترديد أغاني رمضان وأسماء الشباب والأطفال في الشوارع وسط اجواء احتفالية وكرنفالية حيث ظهرت فكرة جديدة فى شوارع محافظة دمياط، المسحراتي المضئ استايل جديد لشخصية المسحراتي،  حققت نجاحا كبيرا منذ اللحظة الأولى من ظهورها بين المواطنين. 

كما تحولت العديد من المطاعم في مدينة راس البر ومدينة دمياط الجديدة إلى خيام رمضانية تقيم ليالي احتفالية بالإضافة إلى فقرات فنية مميزة في كل خيمة حيث يزيد الإقبال عليها من بعد انتهاء صلاة التراويح ويتم إقامة إفطارات جماعية فيها .

 

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