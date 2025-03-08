بتنظيم "الشعب الجمهوري" .. افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم بالبدرشين

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم، التي ينظمها حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة تحت إشراف أمانة الشباب بالحزب، بحضور اعداد كبيرة من أهالي البدرشين وقيادات حزب الشعب الجمهوري، وبمشاركة 16 فريقًا يمثلون أمانات الأقسام داخل المحافظة ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى 25 رمضان،.

في إطار الدور المجتمعي للحزب الجمهوري و الاهتمام بالرياضة، تقرر أن تُقام المباراة النهائية للدورة في نسختها الأولي في الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور قيادات الحزب وعدد من نجوم الكرة المصرية، إلى جانب ضيوف من الفنانين والسياسيين والشخصيات العامة ودعوة لفيف من الاعلامين والصحفيين.