رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تنصيب راعٍ لكنيسة حدائق الأهرام ورسامة شيوخ وشمامسة جدد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم في احتفال تنصيب القس ثيودور منصف راعيًا للكنيسة الإنجيلية بحدائق الأهرام، ورسامة عدد من الشيوخ والشمامسة الجدد.

أقيم الاحتفال في الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والدكتور القس بشير أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، والقس جمال عبد المسيح، رئيس مذهب النعمة، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي بمجمع القاهرة، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، والقس محي زاهر، راعي الكنيسة الإنجيلية بالهرم، والقس جورج حلمي، الراعي الشريك لكنيسة الهرم الإنجيلية، والقس صلاح سليم، الراعي الإكرامي لكنيسة الملك الصالح الإنجيلية، والشيخ أسامة بولس، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع القاهرة الإنجيلي، إلى جانب عدد من رعاة الكنائس، والشخصيات العامة، وأعضاء الكنيسة.

في كلمته، قدم الدكتور القس أندريه زكي تهانيه القلبية للقس ثيودور منصف بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة، متمنيًا له خدمة مثمرة ومباركة، كما أعرب عن سعادته برسامة الشيوخ والشمامسة الجدد، مؤكدًا أن رسالة الكنيسة تقوم على التضامن الكامل مع الخطاة والفقراء والمحتاجين.

كما شدد على أهمية التفويض، والمساءلة، والشفافية في الخدمة، باعتبارها ركائز أساسية لنجاح رسالة الكنيسة وكلمة الله، وأضاف أن القائد الناجح هو من يثق بمن حوله، ويؤمن بقدراتهم، ويدعمهم في الأوقات الصعبة، موضحًا أن التفويض الصادق لا يُضعف القيادة، بل يُنشئ أجيالًا قادرة على الخدمة والتغيير، وتحمل رؤية الكنيسة ورسالتها للمستقبل.

تضمَّن الاحتفال عددًا من الفقرات الروحية التي بدأت بالصلاة الافتتاحية وقراءة كتابية، كما قدم الأخ ناصف صبحي مجموعة من الترانيم الروحية التي لامست قلوب الحاضرين.