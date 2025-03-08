محافظ الإسماعيلية يتابع جهود ضبط الأسواق ومراقبة المخابز والمحلات التجارية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك في إطار جهود المحافظة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية استهدفت الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة، وأسفرت عن ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من الألعاب النارية، و250 عبوة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 200 كيس شيبسي منتهي الصلاحية، في إطار جهود التصدي لبيع السلع غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز، حررت الحملات عدة مخالفات، شملت 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 9 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر لعدم وضع لوحة بيانات داخل المخبز، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ما يعكس استمرار جهود ضبط المنظومة التموينية وضمان جودة الخبز المدعم.

في مجال مراقبة الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و35 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، إضافة إلى 4 محاضر ضد محلات نظمت تخفيضات دون الحصول على تصريح رسمي، ومحضر واحد لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل. كما تم تحرير 4 محاضر لبيع سلع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ومحضرين لمخالفات تتعلق بعدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، فضلًا عن 3 محاضر لبيع منتجات مجهولة المصدر.

وفيما يتعلق بالرقابة على المستودعات، تم تحرير محضر لعدم استلام الحصة الكاملة من أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية وضبط أي محاولات لاستغلال المواطنين.

ودعت مديرية التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعمليات البيع أو الأسعار أو جودة السلع، وذلك عبر الاتصال بالأرقام المخصصة للشكاوى، والتي تشمل رقم مباحث التموين 3911010، ورقم غرفة عمليات مديرية التموين 3107202، إضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، لضمان سرعة التعامل مع أي تجاوزات تموينية.