الخارجية الإيرانية: طهران لم تتلق رسالة من ترامب بشأن المحادثات النووية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تتلقَ أي رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المحادثات النووية، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الجمعة، بعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وذلك علي هامش الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه جدة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني.