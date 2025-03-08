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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الإيرانية: طهران لم تتلق رسالة من ترامب بشأن المحادثات النووية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تتلقَ أي رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المحادثات النووية، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
 وفي وقت سابق التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الجمعة، بعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وذلك علي هامش الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه جدة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني.

وزارة الخارجية الإيرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات النووية