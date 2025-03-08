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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأجيل مباراة برشلونة ضد أوساسونا لسبب قهري

برشلونة
برشلونة
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قررت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، التي كان مقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب مونتيجويك في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة «لا ليجا».

تأجلت مباراة برشلونة ضد أوساسونا لسبب قهري، حيث توفي أحد أفراد الطاقم الطبي لنادي برشلونة قبل دقائق قليلة من اللقاء. 

تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا

كان  كارلوس مينيارو جارسيا فرد الجهاز الطبي متواجدًا في فندق إقامة فريق برشلونة، ليصبح جميع اللاعبين وأفراد الفريق الكتالوني في حالة صدمة كبيرة.

وانسحب لاعبو وحراس مرمى أوساسونا، الذين كانوا يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة البلوجرانا، في حين لم يكن هناك أي لاعب من برشلونة على أرضية الملعب.

عقد اجتماع بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع مسؤولي نادي برشلونة، ليسفر عن تأجيل المباراة. 

وكان من المقرر، انطلاق مباراة برشلونة وأوساسونا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ولم يتحدد الموعد الجديد للمواجهة حتى الآن.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد في وصافة الترتيب، و3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يأتي أوساسونا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 33 نقطة.

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