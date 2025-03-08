منتخب الفيوم 2005 يستعد لملاقاة المنيا بعد الفوز على بنى سويف.. صور

يستعد فريق منتخب الفيوم لكرة القدم مواليد 2005 لملاقاة فريق المنيا فى بطولة المناطق التى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى ابو ريدة، ويستأنف الفريق تدريباته فى الواحدة ظهرغد الأحد على ملعب الساحة الشعبية إستعدادا للقاء فريق المنيا فى التاسعة والنصف مساء الجمعه القادمه فى الفيوم والمقرر إقامتها بملعب الساحة.



كان فريق الفيوم 2005 قد فاز على منتخب بنى سويف مساء امس الجمعه بهدفين مقابل لا شئ فى المباراة التى اقيمت بملعب التنمية الشبابية فى بنى سويف احرز عبد الله تريكة هدفا فى الشوط الاول، وأضاف محمد فوزى الهدف الثانى لفريق الفيوم مع بداية الشوط الثانى .



حرصت إدارة منطقة كرة القدم بالفيوم على التواجد مع المنتخب برئاسة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى والكابتن حسنى خطيرى مدير إدارة المسابقات والكابتن سيد الشورة مدير إدارة الحكام، كما حرص كل من اشرف معوض نائب رئيس مجلس إدارة الساحة الشعبية وجمال جموله امين الصندوق على مؤازرة الفريق فى مباراته مع بنى سويف.



يشرف على الفريق الكابتن كمال عبد ربه المدير الفني للمنطقة ويتكون الجهاز الفني والإداري لمنتخب الفيوم ٢٠٠٥ من كابتن كمال عبد ربه المدير الفني للمنطقة مشرف فني على المنتخب والكابتن محمد سامي مديرا للمنتخب والكابتن عمر سيد مدير إداري .



جاء تشكيل تلجهاز الفني على النحو التالي : الكابتن محمود الحسيني مديرا فنيا للمنتخب ,و الكابتن عمرو وربي مدرب عام، والكابتن خيري علي مدرب حراس والدكتور علي شعبان علاج طبيعي و"شومه " وحمبوزوا" للمهمات.



يتكون منتخب الفيوم من اللاعبين ادهم ربيع ممدوح – فارس محمد يوسف- محمود عماد عبد المنعم- زياد محمد مجدى- محمد نصر طه- محمد عويس مرسى- محمد السيد خليفة- اسمه محمد جمعه- عبد الرحمن خالد رشوان- محمد فوزى عبد الرحمن- احمد عبد الحليم محمد – حسين محمد صالح –حكيم ناصر سعد – مؤمن حسانين لملوم – حسين سيد حسين- عبد الله اشرف قطب- محمد رمضان حسين – مؤمن محسن السيد – يوسف احمد راضى – مازن شعبان عبد التواب – فارس ياسر محمد – محمد عبد الله منصور.

0e2f87e5-8f79-4d14-98fb-800435e5ad41

9eaa750e-1e0a-4910-975d-312308b4632b

3609d9ea-8733-430d-bc8c-30ca5b07316e

26017f89-336a-4b90-83c0-14619a0d4b53

4094340e-0561-4f90-8ecb-8c80fd6341d9

8868503a-8794-46fc-8088-386f1209e661

ad90421d-798c-4274-99a3-9de7eb215d17

b917a13e-517b-4ca3-9093-cc44e1439a77

d55f6672-f4bc-4bae-a2c6-8e5ec515cd27

dd601966-973a-4a41-b237-959633913443