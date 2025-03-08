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السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إلغاء رحلات مصر للطيران إلى ألمانيا

مصر للطيران
مصر للطيران
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أعلنت شركة  مصر للطيران عن إلغاء الرحلات المتجهة إلى ألمانيا وذلك في ضوء إعلان اتحاد نقابات العمال الألماني Ver.di عن تنظيم إضرابات في عدد من المطارات الألمانية يوم الإثنين 10 مارس 2025، والتي ستؤثر على حركة الطيران في مطارات فرانكفورت، ميونخ، برلين، ودوسلدورف.. وهي رحلات:

• رحلة رقم MS785/6 من القاهرة إلى فرانكفورت والعودة.

• رحلة رقم MS787/8 من القاهرة إلى ميونخ والعودة.

• رحلة رقم MS731/2 من القاهرة إلى برلين والعودة.

وتأسف مصر للطيران لأي إزعاج قد يسببه هذا الأمر، وأهابت الشركة  بالعملاء الذين كانوا من المقرر أن يسافروا على هذه الرحلات مراجعة حجوزاتهم عبر الخط الساخن للشركة  1717  من أي هاتف محمول) أو 090070000 (من أي خط أرضي) أو الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر.

مصر للطيران اتحاد نقابات العمال الألماني حركة الطيران ميونخ