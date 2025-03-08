إلغاء رحلات مصر للطيران إلى ألمانيا

أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء الرحلات المتجهة إلى ألمانيا وذلك في ضوء إعلان اتحاد نقابات العمال الألماني Ver.di عن تنظيم إضرابات في عدد من المطارات الألمانية يوم الإثنين 10 مارس 2025، والتي ستؤثر على حركة الطيران في مطارات فرانكفورت، ميونخ، برلين، ودوسلدورف.. وهي رحلات:

• رحلة رقم MS785/6 من القاهرة إلى فرانكفورت والعودة.

• رحلة رقم MS787/8 من القاهرة إلى ميونخ والعودة.

• رحلة رقم MS731/2 من القاهرة إلى برلين والعودة.

وتأسف مصر للطيران لأي إزعاج قد يسببه هذا الأمر، وأهابت الشركة بالعملاء الذين كانوا من المقرر أن يسافروا على هذه الرحلات مراجعة حجوزاتهم عبر الخط الساخن للشركة 1717 من أي هاتف محمول) أو 090070000 (من أي خط أرضي) أو الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر.