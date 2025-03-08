اقرأ غدًا في «البوابة».. منظمة التعاون الإسلامي تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. وتعيد سوريا لمقعدها

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 9 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
منظمة التعاون الإسلامى تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. وتعيد سوريا لمقعدها.. وتأييد أوروبى للخطة
السلطات المحلية فى نابلس: اقتحام جنود إسرائيليين مسجد النصر واندلاع النيران فيه
جمعية الحقوقيين الفرنسيين ترسل إشعار ً ا رسميا إلى ماكرون بشأن الوضع فى غزة: ماذا فعلت الدولة لمنع جريمة الإبادة الجماعية؟
فى يوم المرأة العالمى.. السيسى: المرأة المصرية شريكة فاعلة فى مسيرة التنمية والبناء والتطوير
بعد الاشتباكات الدامية فى معقل العلويين.. السلطات السورية تواجه وضعا متفجرا
بوتين: أهداف روسيا لم تتغير