اقرأ غدًا في «البوابة».. منظمة التعاون الإسلامي تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. وتعيد سوريا لمقعدها

السبت 08/مارس/2025 - 09:30 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 9 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

منظمة التعاون الإسلامى تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. وتعيد سوريا لمقعدها.. وتأييد أوروبى للخطة

السلطات المحلية فى نابلس: اقتحام جنود إسرائيليين مسجد النصر واندلاع النيران فيه

جمعية الحقوقيين الفرنسيين ترسل إشعار ً ا رسميا إلى ماكرون بشأن الوضع فى غزة: ماذا فعلت الدولة لمنع جريمة الإبادة الجماعية؟

فى يوم المرأة العالمى.. السيسى: المرأة المصرية شريكة فاعلة فى مسيرة التنمية والبناء والتطوير

بعد الاشتباكات الدامية فى معقل العلويين.. السلطات السورية تواجه وضعا متفجرا

بوتين: أهداف روسيا لم تتغير