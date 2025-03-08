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السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. منظمة التعاون الإسلامي تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. وتعيد سوريا لمقعدها

البوابة
البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 9 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

منظمة التعاون الإسلامى تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. وتعيد سوريا لمقعدها.. وتأييد أوروبى للخطة

السلطات المحلية فى نابلس: اقتحام جنود إسرائيليين مسجد النصر واندلاع النيران فيه

جمعية الحقوقيين الفرنسيين ترسل إشعار ً ا رسميا إلى ماكرون بشأن الوضع فى غزة: ماذا فعلت الدولة لمنع جريمة الإبادة الجماعية؟

فى يوم المرأة العالمى.. السيسى: المرأة المصرية شريكة فاعلة فى مسيرة التنمية والبناء والتطوير

بعد الاشتباكات الدامية فى معقل العلويين.. السلطات السورية تواجه وضعا متفجرا

بوتين: أهداف روسيا لم تتغير

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البوابة روسيا منظمة التعاون الإسلامي إعادة إعمار غزة سوريا مصر