نقابة الصحفيين تحتفي بعظيمات مصر في يوم المرأة العالمي

قدمت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، تحية تقدير لكل امرأة مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيدةً بدورها كأم وزوجة وأخت وابنة، وكصانعة للأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وأكدت “النجار” في بيان لها أن الدولة المصرية قطعت خطوات واسعة في تمكين المرأة، حيث قفزت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة غير مسبوقة في تمثيل المرأة بالمجالس التشريعية ومواقع صنع القرار.

ووجهت مقرر لجنة المرأة تحية خاصة للزميلات الصحفيات، مؤكدة أن المرأة الصحفية سطرت اسمها بحروف من نور في تاريخ النقابة، بدءًا من الأسماء المؤسسة وصولًا إلى تمثيلها الحالي في مجلس النقابة.

ولم تغفل “النجار” الإشادة بصمود المرأة الفلسطينية، التي ستظل أيقونة النضال، وخصّت بالذكر الصحفيات الفلسطينيات اللاتي يواصلن أداء رسالتهن رغم الانتهاكات والقتل الممنهج.

واختتمت بالإعلان عن احتفالية الأم المثالية التي تنظمها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين قريبًا، تكريمًا للصحفيات اللواتي قدمن نماذج مشرفة في العطاء المهني والمجتمعي.