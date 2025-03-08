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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قف إحنا بوليس.. القبض على متهمين بسرقة صاحب كافتيريا في الهرم

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا صاحب كافيتريا بمنطقة الهرم.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب كافيتريا يفيد بتعرضه للسرقة من قبل 3 أشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة أثناء سيره بسيارته، حيث استولوا على مركبته ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية الجناة وضبطهم بحوزة أحدهم كارنية مزور وسلاح أبيض ومواد مخدرة وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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