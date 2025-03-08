الثلاثاء .."المخططات الاستعمارية من التقسيم إلى مشروع ترامب ومحاولات التهجير" بنقابة الصحفيين

تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان "المخططات الاستعمارية من التقسيم إلى مشروع ترامب ومحاولات التهجير"، يتحدث في الندوة الدكتور/ عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والدكتور جمال شقرة، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق، ومقرر لجنة التاريخ في المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد الصاوي، الأستاذ بجامعة القاهرة، والباحث في الشئون الإستراتيجية.

يدير الندوة الكاتب الصحفي/ أحمد رجب، وذلك يوم الثلاثاء 11 مارس 2025م، الساعة الثامنة مساءً، بالقاعة المستديرة " أمين الرافعي" بالدور الثالث