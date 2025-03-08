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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام إسرائيلي يوضح خطط الاحتلال للضغط علي حماس إذا فشلت محادثات الهدنة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، الضوء على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشف عن خطط الاحتلال للضغط على حركة حماس في حالة فشل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، إذا قررت إسرائيل أن محادثات الهدنة وتبادل الأسرى مع حماس غير مثمرة أو أن مطالب الحركة اعتبرتها تل أبيب مرتفعة للغاية، فلديها خطط لشن حملة عسكرية تصعيدية ضد حماس.

وأشار التقرير إلى احتمال قيام الاحتلال بقطع الكهرباء والمياه عن غزة في المرحلة التالية، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول شحنات مساعدات إنسانية جديدة إلى القطاع.

ونقلا عن محلل أمني إسرائيلي مطلع على الخطة، قال التقرير إن إسرائيل يمكنها بعد ذلك استخدام الضربات الجوية والغارات.

 وأوضح المحلل أن المرحلة التالية قد تشهد دفع الاحتلال الفلسطينيين للخروج من شمال غزة مرة أخرى.

وبحسب المحلل، فإن المراحل الأولية للتصعيد قد تستغرق ما يصل إلى شهرين، وخلال هذه الفترة يمكن أن تبدأ إسرائيل في إعادة حشد قواتها لغزو كبير لغزة بقوات كافية علي الأرض.

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