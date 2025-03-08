توزيع 18 ألف كيلو لحوم على 9 آلاف أسرة بالفيوم في رمضان

أعلنت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع عدد 18 ألف كيلو لحوم على 9 ألاف أسرة من أهالي وأسر محافظة الفيوم الأكثر احتياجاً، تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، التى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم.



كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.



يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعيات الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .