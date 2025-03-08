ريمونتادا مثيرة من ميلان أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان، مساء اليوم السبت، فوزًا مثيرًا على مضيفه ليتشي بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيا دل ماري، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة تقلبات مثيرة في النتيجة، حيث تأخر ميلان في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شيء، ثم ازدادت معاناته بهدف ثان، قبل أن يقلب الطاولة على ليتشي ويحقق ريمونتادا مثيرة، بالعودة من بعيد وتسجيل 3 أهداف متتالية.

مباراة ليتشي ضد ميلان

تقدم ليتشي مبكرًا عن طريق نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة السابعة، بعدما سجل ميلان هدفًا في الدقائق الأولى ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وعاد كرستوفيتش في الشوط الثاني، ليمنح ليتشي التقدم بثنائية في الدقيقة 59، قبل أن يقلص ميلان الفارق بهدف عكسي سجله أنطونينو جالو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.

ورد الروسونيري بقوة وسجل هدفين متتاليين عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 73 من ركلة جزاء و81 ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.