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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كانت يتنشر الغسيل.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث في إمبابة

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت ربة منزل اليوم مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط سيدة من علو ووفاتها في الحال.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفاة 60 سنة، اختل توازنها أثناء نشر الغسيل وسقطت من الطابق الثالث، ما أسفر عن مصرعها على الفور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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