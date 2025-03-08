سلوى عثمان في بودكاست "بداية جديدة": مشروع "أكفل طفل" يمنح الفتيات فرصة الشعور بالأمومة

السبت 08/مارس/2025 - 09:17 م

شاركت الفنانة سلوى عثمان، كضيفة في بودكاست "بداية جديدة"، واستعرضت خلال اللقاء بدايات رحلتها الفنية وأبرز التحديات التي واجهتها وأثرت في مشوارها، كما أشادت بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ودورها في تطوير الشباب وتنمية مواهبهم.

في بداية حديثها، أكدت سلوى عثمان، على أهمية مبادرة "بداية جديدة"، معبرة عن سعادتها برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها واهتمامه الكبير بدعمها.

وعند سؤالها عن رأيها في مشروع "أكفل طفل"، أعربت عن إعجابها به، مؤكدةً أنه مبادرة رائعة تمنح الفتيات فرصة اختبار شعور الأمومة، خاصة لمن لم يكن لهن الحظ في الإنجاب، كما شددت على حق كل طفل في أن ينشأ في بيئة أسرية توفر له الرعاية والاهتمام.

وخلال اللقاء، تطرقت سلوى عثمان، إلى بداية مشوارها الفني، موضحة أنها بدأت التمثيل في سن الثامنة عشرة، وكان أول عمل لها مسلسل "زغاريت في غرفة الأحزان" مع الفنان أشرف عبد الغفور، والفنانة زوزو نبيل. تألف المسلسل من 15 حلقة، وشاركت فيه في 8 حلقات.

كما تحدثت عن مسؤولية الممثل تجاه كل دور يقدمه، مشددة على أهمية إيصال رسالة للمشاهد بأن التمثيل ليس مجرد أداء لدور في مسلسل أو فيلم، بل هو تجسيد لحياة شخصية حقيقية. وأشارت إلى التحديات التي يوجها الممثل في تحقيق التوازن بين عمله وحياته الشخصية، خاصة بالنسبة للأمهات.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.