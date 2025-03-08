فلسطين: إصابات جراء حوادث إطلاق نار داخل أراضي الـ48

أصيب 6 شبان فلسطينيين وطفل بجروح بينها حرجة وخطيرة، اليوم السبت جراء تعرضهم لحوادث إطلاق نار في إكسال وطمرة بمنطقة الجليل، وعرعرة بمنطقة المثلث الشمالي، وقلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي، ورهط بمنطقة النقب؛ داخل أراضي الـ48.

وفي إكسال، أصيب شابان (25 عاما) وطفل (17 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة والطفيفة في جريمة إطلاق نار، وجرى نقلهم إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وفي عرعرة، أصيب شاب (47 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي طمرة، قدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لمصاب عانى من إصابة حرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي قلنسوة، قدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب (35 عاما) عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، ثم جرى نقله إلى المستشفى.

وفي رهط، نقل شاب (31 عاما) إلى المستشفى بعد تقديم العلاجات الأولية إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 تصاعد منسوب الجريمة وأحداث العنف بشكل خطير، حيث قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 49 شخصا بينهم امرأتان و3 شبان برصاص الشرطة. وقُتل الضحايا في جرائم إطلاق نار ودعس وطعن وتفجير عبوات ناسفة.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023