لينا صوفيا تعترف بحبها ليوسف عمر في كامل العدد ++

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “كامل العدد ++” خضوع لينا صوفيا سريعاً لما يمارسه علي من ضغط عليها، وتطيعه في الخروج دون علم أهلها، للمرة الثانية يستطيع علي (يوسف عمر) من التأثير على فريدة (لينا صوفيا) وابتزازها عاطفياً، عندما تخبره برفضها الكذب على أهلها من أجل الخروج معه، لينكر أن يكون السبب في مثل هذا التصرف ويتركها وقبل أن يغادر يسألها عن ماهية العلاقة بينهما، لكي تستوقفه وترده مرة أخرى، فاجئه باعترافها له بكلمة "بحبك"، فيشعر بالسعادة والراحة ويقول لها أنه هو الآخر يبادلها نفس المشاعر.

وفي حديثه معها دائماً ما تهدف كلماته إلى تحريض فريدة ضد أهلها، فعندما رفض الخروج معه بسبب حضورها عيد ميلاد جدها وعودة أخيها من السفر، قال لها أنه ليس جدها وأن شريف ليس شقيقها.. وفي آخر مرة طلب منها الخروج معها كذبت على ليلى وقال لها أنها ذاهبة لإعطاء صديقها أوراقاً تساعدها على المذاكرة.

وهي كلها مقدمات تثير القلق من شخصية علي، حيث يبدو أنه غير مسؤول ويستغل طيبة فريدة وبراءتها، فإلى أي مصير سيقودها؟

مسلسل كامل العدد إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وتشارك لينا صوفيا في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.