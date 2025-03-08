اندلاع حريق في مسجد النوبيين بأسوان دون خسائر بشرية

اندلع حريق، مساء اليوم، في الدور الثاني من مسجد النوبيين خلف نادي مركز شباب الحصايا بحي شرق في مدينة أسوان، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لأي طارئ، فيما توجهت قوات الحماية المدنية إلى المكان وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة.

لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية حتى الآن

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية حتى الآن ، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف علي أسباب اندلاع الحريق، حيث يُرجح أن يكون ناجمًا عن ماس كهربائي، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا بعد .

ومن المقرر أن تقوم فرق المعاينة برفع تقرير شامل عن الحادث لتحديد ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكراره.