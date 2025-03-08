لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان ضد مونزا بالدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مونزا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، نظيره مونزا على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام مونزا، حيث يعاونه في الخط الهجومي، النمساوي ماركو أرناوتوفيتش في ظل جلوس الفرنسي ماركوس تورام على مقاعد البدلاء.

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي في وصافة الترتيب، بينما يتذيل مونزا الترتيب وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان ضد مونزا

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ستيفان دي فري - فرانشيسكو أتشيربي

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - أليساندرو باستوني

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركو أرناوتوفيتش.