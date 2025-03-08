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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك

صلاتي العشاء والتراويح
صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
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أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثامن من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وبالتزامن مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى، أدى مستوطنون رقصات استفزازية داخل أزقة البلدة القديمة بحماية من قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي أحمد جلاجل من باحات المسجد الأقصى، وسلمته استدعاء للتحقيق في أحد مراكزها غدا الأحد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان هم: أحمد البطروخ، عبد الرحمن شاهر السلايمة ومهدي حاتم أبو عصب، وذلك خلال توزيعهم وجبات إفطار في باحات المسجد.

صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
صلاتي العشاء والتراويح رمضان المسجد الأقصى 60 ألف مصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي