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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استبعاد ليفاندوفسكي.. تشكيل برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم السبت، نظيره أوساسونا على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل برشلونة أمام أوساسونا عدم تواجد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث قرر فليك استبعاده من اللقاء.

ويقود لامين يامال هجوم برشلونة أمام أوساسونا بجانب فيران توريس والبرازيلي رافينيا، بدعم هجومي من داني أولمو.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد في وصافة الترتيب، و3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يأتي أوساسونا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 33 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن

خط الوسط: مارك كاسادو، بابلو جافي، داني أولمو

وفي الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا.

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