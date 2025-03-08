من النجاح للاختفاء.. كيف فقد سكايب بريقه لصالح منافسين أكثر ذكاء؟

تحدث ربيع بعلبكي خبير الحوكمة والتحول الرقمي، عن إنهاء مايكروسوفت برنامج Skype، مشيرًا، إلى أنّ بعض الأجيال لديها عاطفة قوية تجاه سكايب، مشيرًا، إلى أنّ Skype هي Sky peer to peer وهي شركة سويدية دنماركية للشركات الناشئة.

وأضاف بعلبكي، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة وشيء يسمى Unify Commission أو توحيد الاتصالات مع التطبيقات الأخرى ومع الحوسبة السحابية التي هي جزء من الثورة الصناعية الرابعة، وصل Skype إلى مرحلة أصبح تطويره فيها صعبًا للغاية، خاصة وأن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد الآن على الذكاء الاصطناعي والمعلومات الضخمة وجمع البيانات في مكان يمكن للتطبيقات الوصول إليه.

وذكر أنّ التوجه لـMicrosoft Teams وهو اسم برنامج Teams أو الفرق أو المجموعات، تعني إنشاء غرف مستقلة للاجتماعات التخصصية، خاصة مع ظهور المنافسين في فترة جائحة كورونا ، مثل Zoom وغيرها.

وتابع: «تحول اسم سكايب إلى لينك، وسرعان ما استعادت مايكروسوفت سكايب وأسست سكايب فور بيزنس، ومع دخول الذكاء الاصطناعي في الجيل الجديد، وحاجة مايكروسوفت إلى جذب عملائها للعمل في مكان واحد مقابل المنافسين، دُمج سكايب مع مايكروسوفت تيمز وخاصة مع الوورد وبوربوينت واوتلوك وآلاف البرمجيات الأخرى».

وأكد أنه مع الأجهزة الذكية في الثورة الصناعية الرابعة أصبحت خدمة الاتصال مجانية في مقابل التطبيقات الكبيرة على الهاتف الذكي، وبالتالي، فإن سكايب ليس لديه برامج تطبيقية داخله، لكنه برامج تواصل، فالتواصل أصبح مجانيا لجمع الحسابات الأكبر، ولكن جذب الاشتراكات المدفوعة تخص البرامج التطبيقية.

وأوضح أن سكايب يمكنه استخدام معلومات فقط من الاتصالات والملفات التي تمت مشاركتها بشكل خاص، ولكنه لا يستطيع عمل توحيد على كلاود لكل برامج التطبيقات التي نستخدمها يوميا.

وأردف، أن غذاء الثورة الصناعية الرابعة، وغذاء الحوسبة السحابية هو البيانات، وهذا الغذاء لا يتم إلا من خلال استخدام العديد من التطبيقات، فأصبحت عملية التواصل خدمة واحدة مقابل الخدمات الكبيرة التي يقدمها برنامج Microsoft Teams والتي يمكن الاستفادة منها حتى في موضوع CoPilot، وكيف سيستخدم الوكيل الرقمي داخل التطبيقات لمساعدة المستخدمين على دخول الثورة الصناعية الرابعة بشكل أقوى، وهذا لا يؤمنه سكايب كوسيلة اتصالات أو وسيلة إرسال رسائل مثلما كان متعارف عليه.

وذكر، أن هناك قدر كبير من الحب لتطبيق سكايب، ولكن سيتم إلغاؤه كليا في مايو 2025 كما هو متوقع، ولكن، التطبيقات تفرض نفسها بشكل أكبر، لأن الذكاء الاصطناعي هو الذي فرض إلغاء سكايب ولا شيء غيره.