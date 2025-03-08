السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا تندد بسقوط ضحايا مدنيين

أعربت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، بريدجيت برينك، عن صدمتها الشديدة إزاء التقارير التي أفادت بسقوط ضحايا أوكرانيين جراء هجمات ليلية، دون الإشارة إلى روسيا صراحة- وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وفي تعليق لها على منصة (إكس) قالت السفيرة الأمريكية: "مروّع أن نرى الهجمات الليلية تضرب مناطق متعددة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 40 آخرين، بما في ذلك هجوم مزدوج استهدف فرق الإنقاذ في دوبروبيليا" مشيرة إلى أن المدنيين لا يزالون "يدفعون ثمن هذه الحرب".

وكانت القوات الروسية قد شنت مساء 7 مارس هجومًا واسع النطاق على مدينة دوبروبيليا، مستخدمة صواريخ إسكندر-إم ومنظومات تورنادو-أس للصواريخ المتعددة، إلى جانب طائرات مسيّرة من طراز "جيران-2".

وفي سياق آخر، يعتقد رئيس منتدى كييف الأمني ورئيس وزراء أوكرانيا الأسبق (2014-2016) أرسيني يأتسينيوك، أن بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية لا يدركون أو لا يريدون إدراك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخادعهم".

وقال يأتسينيوك في مقابلة مع وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ إن الوضع بالنسبة لروسيا صعب للغاية، حيث تواجه مشكلات كبيرة على الجبهة، كما بدأت المشكلات الاقتصادية في الظهور.

ومع ذلك، أشار إلى أنه بعد الضغوط التي مارستها واشنطن على أوكرانيا، تمكن الروس من استعادة صوتهم وبدأوا في إظهار قوتهم بوضوح.

وأضاف يأتسينيوك: "لقد أصبح بوتين أقوى خلال الأشهر القليلة الماضية" كما أعرب عن اعتقاده بأنه لولا التغيير في الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا مع وصول الإدارة الجديدة، لكانت أوكرانيا في وضع أقوى بكثير في المفاوضات.