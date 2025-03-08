ads
السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس الجيل الديمقراطي: السلام هو الخيار الأول لمصر والدول العربية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثمن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى كلمة الرئيس السيسي  خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية ،مؤكدًا انها تتضمن رسائل عديدة وقوية للداخل والخارج 
وقال ناجي الشهابي، ان  الرئيس السيسي تحدث عن مدى قوة ووحدة الشعب المصري ، خاصة خلال الظروف الإستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة بجانب الدور المحوري الذى تقوم به قواتنا المسلحة في حماية الوطن وأمنه القومى .كما أراد ان يبعث برسالة تأكيد أن السلام هو الخيار  الأول لمصر والدول العربية

كما أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي بحديث الرئيس السيسي  عن بناء الكوادر العسكرية والذي تضمن انه يجب الا يقتصر على التدريب البدني والمهارات القتالية، بل يشمل أيضًا تعزيز الوعي السياسي والاستراتيجي، وهو ما برز بوضوح خلال حديثه عن المستجدات الراهنة والتطورات الإقليمية والدولية وهو ما يعكس حرصه على خلق وعي متكامل لدى طلاب اليوم وضباط المستقبل ، 
و أوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ان منطقة الشرق  الأوسط واجهت ظروفا صعبة على مدار 18 شهرا جراء تطورات غزة مشيرا إلى أن دور مصر دائما إيجابي ويهدف لتهدئة الصراعات ، وان دورنا ثابت منذ اليوم الأول للأزمة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين

وأكد رئيس حزب الجيل  أن مصر تدير الأمور بكل حرص والتزام، وتسير على ثوابت قانونية وإنسانية للعمل على إنهاء الصراعات والأزمات.

التحديات الإقليمية الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وحدة الشعب المصري