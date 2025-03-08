كأس مصر.. تغييرات بالجملة في تشكيل غزل المحلة ضد فاركو

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فاركو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم السبت، نظيره فاركو على ملعب استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء.

يقود التونسي محمد علي بن حمودة تشكيل غزل المحلة أمام فاركو، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة إبراهيم حسن وعماد ميهوب، ضمن تغييرات عديدة للمدرب بابافاسيليو.

تأهل غزل المحلة إلى دور الستة عشر في بطولة كأس مصر، بعدما فاز على سبورتنج بهدف للا شيء.

بينما وصل فريق فاركو إلى دور الـ16، بعدما أقصى الترسانة من دور الـ32، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل غزل المحلة ضد فاركو

حراسة المرمى: أحمد العربي

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد ياسين - أسامة النجار

خط الوسط: حميدو فتاو - أحمد فوزي - محمد أسامة - يوسف حسن

وفي الهجوم: إبراهيم حسن - محمد علي بن حمودة - عماد ميهوب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر، أحمد كاستيلو، محمد جابر، محمد حمدي زكي، يحيى زكريا، محمد أشرف، محمد بن شرقي، موري توريه، محمود صلاح (مواليد 2007).